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Производительность обогатительной фабрики Сибирского Антрацита будет увеличена до 3 млн тонн
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Производительность обогатительной фабрики Сибирского Антрацита будет увеличена до 3 млн тонн 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
Красноярский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции обогатительной фабрики «Листвянская 2», входящей в состав АО «Сибирский Антрацит».
Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.
АО «Сибирский Антрацит» было создано в 1974 году как основной поставщик электродных, металлургических и ферросплавных заводов СССР. Сегодня предприятие является одним из крупнейших производителей высококачественного Ultra High Grade антрацита в России и мире. Компания ведет добычу угля на месторождениях Горловского угольного бассейна в Искитимском районе Новосибирской области: в ее состав входят два угольных разреза, две обогатительные фабрики и развитая железнодорожная инфраструктура.
В рамках реализации проекта, рассмотренного экспертами Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предприятием проводится реконструкция зданий и сооружений обогатительной фабрики «Листвянская 2» и используемой для обогащения углей (антрацитов) Горловского угольного бассейна. Фабрика была введена в эксплуатацию в 2007 году с производственной мощностью 1 500 000 тонн в год по переработке рядового антрацита. На начало проектирования производственная мощность фабрики составляла 2 100 000 тонн в год. По завершению текущей реконструкции объем годовой переработки антрацита на объекте составит 3 миллиона тонн в год.
Согласно представленным решениям, будут реконструированы комплекс приема рядового угля, коридор и конвейерная галерея, ведущие от комплекса до склада дробленого рядового угля, сам склад и склад концентрата, здание сортировки и модуль для обогащения антрацита. Кроме того, предусмотрены перенос сети электроснабжения и опоры кабельной эстакад, изменение сети теплотрассы и организация проезда для пожарных машин под ней.
Финансирование строительства осуществляется за счет собственных средств застройщика.
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