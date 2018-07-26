Глава МИД ФРГ надеется, что США перестанут видеть в ЕС своего противника

"Америка и Европа не противники. Я надеюсь, что в Белом доме, как и раньше, осознают, что это само собой разумеется", — отметил Маас. По его словам, «Европа доказала, что не позволяет расколоть себя».

Он отметил, что не имеет значения, «кто пишет в Twitter большими буквами». Напротив, в ходе споров важно «предлагать реальные решения», и именно это Юнкер накануне продемонстрировал, считает Маас.

Во вторник Трамп предложил властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. По мнению президента, такие меры приведут к «свободному рынку и справедливой торговле».

Евросоюз согласился увеличить импорт из Соединенных Штатов сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции, в частности соевых бобов.