Глава МИД ФРГ надеется, что США перестанут видеть в ЕС своего противника 

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал договоренности президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером по торговле, а также выразил надежду, что Белый дом перестанет видеть в Европе противника. Соответствующие слова министра распространил в четверг МИД ФРГ в Twitter.
"Америка и Европа не противники. Я надеюсь, что в Белом доме, как и раньше, осознают, что это само собой разумеется", — отметил Маас. По его словам, «Европа доказала, что не позволяет расколоть себя».
Он отметил, что не имеет значения, «кто пишет в Twitter большими буквами». Напротив, в ходе споров важно «предлагать реальные решения», и именно это Юнкер накануне продемонстрировал, считает Маас.
Во вторник Трамп предложил властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. По мнению президента, такие меры приведут к «свободному рынку и справедливой торговле».
Евросоюз согласился увеличить импорт из Соединенных Штатов сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции, в частности соевых бобов.