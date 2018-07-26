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Видео дня: мощные ягодицы Эшли Грэхем рвутся наружу из тесных легинсов, когда она приседает со штангой и цепью
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Видео дня: мощные ягодицы Эшли Грэхем рвутся наружу из тесных легинсов, когда она приседает со штангой и цепью 

WMJ.ru 28 минут назад
Фото: WMJ.ru
30-летняя дива plus size устроила суперзрелищную тренировку на одной из улиц Манхэттена — смотрим вместе!
Эшли Грэхем и ее супруг Джастин Эрвин провели открытую тренировку в Нью-Йорке. Эшли приседала с огромной штангой и цепью, ничуть не стесняясь рвущихся из тесных спортивных легинсов мощных ягодиц и аппетитных складок, а ее супернакачанный муж бережно страховал любимую.
— написала в Instagram Эшли, которая регулярно тренируется с мужем. А твой избранник разделяет твои спортивные привычки?
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Фото:Instagram
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