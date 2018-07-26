Видео дня: мощные ягодицы Эшли Грэхем рвутся наружу из тесных легинсов, когда она приседает со штангой и цепью

30-летняя дива plus size устроила суперзрелищную тренировку на одной из улиц Манхэттена — смотрим вместе! Эшли Грэхем и ее супруг Джастин Эрвин провели открытую тренировку в Нью-Йорке . Эшли приседала с огромной штангой и цепью, ничуть не стесняясь рвущихся из тесных спортивных легинсов мощных ягодиц и аппетитных складок, а ее супернакачанный муж бережно страховал любимую. — написала в Instagram Эшли, которая регулярно тренируется с мужем. А твой избранник разделяет твои спортивные привычки? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram