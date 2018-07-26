Глава дипмиссии Индии в Китае подтвердил факт взрыва около посольства США

Посол Индии Китае Гаутам Бамбауле в интервью индийскому телевидению подтвердил, что у здания посольства США в Пекине произошел взрыв. Об этом сообщил «Интерфакс».

Посольства Индии и США в китайской столице находятся рядом друг с другом.

«Мы слышали взрыв, мы находимся прямо по соседству. Жертв нет. Это был небольшой взрыв. Все индийцы целы и невредимы», — сказал Бамбауле.

Ранее 26 июля китайские и международные СМИ распространили информацию о взрыве около диппредставительства США. Журналисты сообщили, что мужчина попытался бросить самодельную бомбу на территорию американского посольства. Однако взрывное устройство сдетонировало до того, как он перебросил его через забор.