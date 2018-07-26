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Глава дипмиссии Индии в Китае подтвердил факт взрыва около посольства США
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Глава дипмиссии Индии в Китае подтвердил факт взрыва около посольства США 

360tv.ru 35 минут назад
Посол Индии в Китае Гаутам Бамбауле в интервью индийскому телевидению подтвердил, что у здания посольства США в Пекине произошел взрыв. Об этом сообщил «Интерфакс».
Посольства Индии и США в китайской столице находятся рядом друг с другом.
«Мы слышали взрыв, мы находимся прямо по соседству. Жертв нет. Это был небольшой взрыв. Все индийцы целы и невредимы», — сказал Бамбауле.
Ранее 26 июля китайские и международные СМИ распространили информацию о взрыве около диппредставительства США. Журналисты сообщили, что мужчина попытался бросить самодельную бомбу на территорию американского посольства. Однако взрывное устройство сдетонировало до того, как он перебросил его через забор.
Кроме того, по данным Reuters, там же китаянка пыталась себя поджечь. Для этого она облила себя бензином. Стражи порядка задержали женщину.
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