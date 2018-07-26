Когда нельзя, но очень хочется: ростовчане игнорируют табличку «Купаться запрещено» на левом берегу

Купаться на левом берегу запрещено

Левый берег Дона всегда был одним из самых любимых мест отдыха для ростовчан. Сейчас его начали облагораживать. В новом парке построили пляж, но купаться на нем в этом году официально запрещено. Но это, кажется, мало кого смущает.

Где еще можно отдохнуть от городской суеты? Конечно же на пляже

Пляж еще не благоустроили до конца

Можно и просто позагорать

Вода в Дону далеко не самая чистая

Пляж находится в новом парке на левом берегу

На пляже отдыхают и дети, и взрослые

Часть песка уже смыло водой

Правила нужны для того, чтобы их нарушать

В Ростове открыты для купания три пляжа: на Зеленом острове, на улицах Капустина и Пескова. Мы побывали на каждом из них и сделали подробный обзор.