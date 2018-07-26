Когда нельзя, но очень хочется: ростовчане игнорируют табличку «Купаться запрещено» на левом берегу 

Купаться на левом берегу запрещено
Левый берег Дона всегда был одним из самых любимых мест отдыха для ростовчан. Сейчас его начали облагораживать. В новом парке построили пляж, но купаться на нем в этом году официально запрещено. Но это, кажется, мало кого смущает.
Где еще можно отдохнуть от городской суеты? Конечно же на пляже
Пляж еще не благоустроили до конца
Можно и просто позагорать
Вода в Дону далеко не самая чистая
Пляж находится в новом парке на левом берегу
На пляже отдыхают и дети, и взрослые
Часть песка уже смыло водой
Правила нужны для того, чтобы их нарушать
В Ростове открыты для купания три пляжа: на Зеленом острове, на улицах Капустина и Пескова. Мы побывали на каждом из них и сделали подробный обзор.