Мэр Краснодара рассказал о планах по решению проблемы подтопления ул. Московской

Мэр Краснодара Евгений Первышов записал видеообращение к горожанам, в котором рассказал о планах по решению проблемы подтопления улицы Московской.

По его словам, для того, чтобы закрыть этот вопрос, потребуется около 2-3 лет и 1 млрд рублей. Данные средства необходимы для возобновления строительства магистрального коллектора по Петра Метальникова. Сейчас объект готов на 70%. Осталось проложить 1,5 км труб по улице Московской от Гомельской и до Петра Метальникова, 200 метров от улицы Российской по Петра Метальникова, 500 метров под Ростовским шоссе, а также нужно проложить 900 метров трубы от Ростовского шоссе до улицы Дзержинского.

«Почему коллектор не достроили за последние два года. Не было проекта планировки и проекта межевания территории, а это базовые градостроительные документы, без них ни землю не изъять, ни получить финансирование», — пояснил мэр.

Он также отметил, что часть земли, по которой нужно проложить трубы, сейчас находится в частной собственности, нужна процедура изъятия участков.

«Еще один нюанс серьезно осложняет работу. Улица Московская на участке от улицы Солнечной до Петра Метальникова — это и есть предмет судебного разбирательства. Одна компания, не без участия которой появился Музыкальный микрорайон, хочет отсудить у города эту дорогу или получить за нее компенсацию участками или почти 500 млн рублей», — рассказал глава Краснодара.

Первышов сообщил, что все эти вопросы власти города решают поэтапно. Проекты планировки межевания будут утверждены к концу 2018 года, далее будет скорректирован проект строительства коллектора. Во втором-третьем квартале 2019 года планируется начать торги на проведение работ на участках, где решены все вопросы с документами, параллельно запустят процедуру изъятия земель, находящихся в частной собственности.

Еще один вариант, который рассматривают власти, организация сброса воды в пруд-накопитель в районе Ростовского шоссе. Туда необходимо подвести коллектор, технические возможности для строительства есть, точные сроки по этому участку мэр пообещал озвучить в течение одного-двух месяцев.

Первышов добавил, что подробный график работ будет готов в начале 2019 года. После его реализации будет решена нет только проблема подтопления улицы Московской, но и всей северной и северо-восточной части города.