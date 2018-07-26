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За что могли отправить в Гулаг
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За что могли отправить в Гулаг 

Trendymen 29 минут назад
Фото: Trendymen
В СССР все было лучше. В том числе и уголовный кодекс, где по одной только 58-й статье власти могли арестовать любого прямо на улице и сослать в ГУЛАГ на веки-вечные. За что? А вот, за что.
Статья «Измена Родине» трактовалась максимально широко. Четкого определения понятию не было: достаточно обмолвиться о том, что председатель колхоза идиот — вот и готово. Обычно под раздачу попадали и члены семьи «изменщика».
Не менее жестоко поступали с теми, кто поддерживал «контакты с иностранным государством». Поговорил с иностранцем (пусть даже не зная, что это иностранец!) — поехал в лагерь. Притом ГУЛАГ еще был наказанием мягким, вполне могли довести и до расстрела.
Пока речь шла только об умозрительных причинах. Представьте, что происходило с «вредителями»? Для них существовала отдельная статья: «Причинение ущерба системе транспорта, водоснабжения и связи». Диверсий в мирное время практически не было, но сажали по ней изрядное количество народа. Не пришел вовремя на работу? Сорвал подачу горячей воды в район? Пройдемте, гражданин.
Отдельного упоминания стоят антисоветские анекдоты. Они попадали под статью «Пропаганда или Агитация». Притом, сажали не только рассказчика, но и всех, кто слушал и не донес. Как контрреволюционную ячейку общества.
Кстати, о недонесении. Такая статья тоже была. За период правления Сталина советские люди написали 4 миллиона доносов, в попытке уберечь себя и своих родных от ГУЛАГа. Доходило до абсурда, но всегда было лучше перестраховаться и сдать соседа, чем иметь вполне реальную возможность уехать в лагеря самому.
С 1921 по 1953 год за преступления, подобные вышеописанным, в лагеря отправили 3 777 380 человек — это только официальные данные. К высшей мере приговорили 642 980 «контрреволюционеров». Раньше было лучше? Ну-ну.
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