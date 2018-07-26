Главврач самарской службы «Скорой помощи» Вячеслав Малахов принял участие в сессии «Сбережение народа»

К работе сессии был привлечен широкий круг экспертов — от федеральных чиновников, академиков и врачей до инициативных жителей региона. Всего планируется проведение семи тематических сессий, по результатам каждой из которых лучшие идеи войдут в долгосрочную стратегию развития региона. Инициатором такого формата работы выступил глава региона Дмитрий Азаров

Вячеслав Малахов поделился своими впечатлениями от такого формата работы, высоко оценил инициативу Дмитрия Азарова и назвал «великим достижением» для региона переход к столь открытому обсуждению самых острых проблем.

"Обмен мнениями, который возможен на сессии, и живое обсуждение важны для понимания всех болевых точек здравоохранения", — убежден Вячеслав Малахов.

Также он рассказал о том, как изменилась работа самарской станции «Скорой помощи» за последнее время. В частности, в преддверии ЧМ-2018 была значительно обновлена материально-техническая база станции и создан Единый диспетчерский центр.

"В центре на приеме вызовов в пиковые часы работает до 15 диспетчеров. Поэтому дозвониться до «Скорой помощи» теперь проблемы не составляет", — рассказал главный врач станции «Скорой помощи». Кроме того, по его словам, на время ЧМ-2018 дополнительно было создано 25 бригад, которые работали на объектах чемпионата. Их деятельность сопровождал единый диспетчерский центр.

Благодаря этому качество медицинской помощи, оказываемой в регионе во время игр чемпионата мира, получило высокие оценки не только на региональном, но и на федеральном уровне. Так, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время своего визита в Самарскую область 24 июля дала очень лестные оценки работе самарских медиков во время ЧМ.

В завершение отметим, что результаты модернизации материально-технической базы отрасли здравоохранения, проведенной в рамках подготовки региона к ЧМ-2018, останутся с жителями Самарской области и после его окончания. Так, например, Единый диспетчерский центр продолжает функционировать на базе оперативного отдела станции «Скорой помощи».