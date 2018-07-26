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Полицейские установили где и как проводила время пропавшая 16-летняя школьница
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Полицейские установили где и как проводила время пропавшая 16-летняя школьница 

Мой Калининград 29 минут назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области полицейские разыскали 16-летнюю жительницу гурьевского городского округа Валерию С.
Школьница, как установили стражи порядка, без предупреждения о том родных, гостила у знакомых в городе Светлом.
Как выяснилось, школьница гостила у своих знакомых.
С несовершеннолетней профедена профилактическая беседа. Она передана родителям, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 26 июля 2018 года, в УМВД России по Калининградской области.
Как утверждают полицейские, за время отсутствия дома противоправных действий с несовершеннолетней не происходило.
Розыск Валерии начался 22 июля. В тот день она не вернулась домой после прогулки в Новом поселке Гурьевского городского округа.
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