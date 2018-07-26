Полицейские установили где и как проводила время пропавшая 16-летняя школьница

Школьница, как установили стражи порядка, без предупреждения о том родных, гостила у знакомых в городе Светлом.

Как выяснилось, школьница гостила у своих знакомых.

С несовершеннолетней профедена профилактическая беседа. Она передана родителям, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 26 июля 2018 года, в УМВД России по Калининградской области.

Как утверждают полицейские, за время отсутствия дома противоправных действий с несовершеннолетней не происходило.

Розыск Валерии начался 22 июля. В тот день она не вернулась домой после прогулки в Новом поселке Гурьевского городского округа.