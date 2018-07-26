Южный Вьетнам возобновил закупку челябинских тракторов 

Входящий в состав холдинга «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех» Челябинский тракторный завод возобновил поставки техники в Южный Вьетнам, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ООО «ЧТЗ-Уралтрак».
Официальный дилер ЧТЗ — вьетнамская компания «НГА ФАТ» стала победителем государственного тендера на поставку среднего гусеничного бульдозера Б10М.0100Е, предназначенного для ремонта и восстановления дорог в горных селениях Южного Вьетнама.
По словам генерального директора компании «НГА ФАТ» Тю Хонг Хынга, скромные местные бюджеты не позволяют южным территориям страны самим приобретать технику, поэтому государство оказывает помощь жителям горного региона и берет на себя часть инфраструктурных вложений. Именно такой инвестицией станет и челябинский трактор. В перспективе могут быть закуплены еще два аналогичных бульдозера. Первый трактор челябинские тракторостроители отгрузят во Вьетнам в августе в 40-футовом морском контейнере в разобранном виде. Дилер располагает соответствующей производственной базой и квалифицированными механиками, чтобы самостоятельно собрать трактор на месте. Он же передаст технику в эксплуатацию и будет осуществлять ее гарантийное сопровождение и сервисное обслуживание. Серийная машина с механической трансмиссией и дизельным двигателем Д-180 оснащена электростартером, поворотным отвалом и прицепным устройством. При этом заказчик высказал пожелание, чтобы трактор обязательно был окрашен в белый цвет, а не в традиционный для ЧТЗ желтый. Ранее завод уже отгружал потребителям технику нетрадиционных цветов — красного, оранжевого, синего, зеленого, белого и черного. Поставки инженерных машин во Вьетнам ЧТЗ осуществляет уже почти 60 лет. Челябинская техника великолепно зарекомендовала себя на местном рынке по причине своей простоты и надежности. Самой популярной моделью ЧТЗ на вьетнамском рынке до сих пор остается давно снятый с производства средний трактор Т-100, который практически никогда не ломался.