Южный Вьетнам возобновил закупку челябинских тракторов

Официальный дилер ЧТЗ — вьетнамская компания «НГА ФАТ» стала победителем государственного тендера на поставку среднего гусеничного бульдозера Б10М.0100Е, предназначенного для ремонта и восстановления дорог в горных селениях Южного Вьетнама.