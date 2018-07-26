Что будет с ТСК «Кувыкинский»? Уфимский рынок четыре года пустовал

Стала известна судьба Торгового комплекса «Кувыкинский», который закрыли в 2014 году из-за угрозы обрушения. Тогда здание огородили глухим забором, а все входы-выходы заварили решеткой. А сегодня корреспонденты Ufa1 обнаружили, что часть комплекса уже открыта, и внутри ведется ремонт.

Здание построили в начале 2000-х, а спустя 10 лет по стене пошли страшные трещины

Его не собираются сносить?

Левое крыло здания, которое, по всей видимости, больше всего подверглось нашествию вандалов и лиц без определенного места жительства, пока остается таким же не тронутым своем разрушении. Кое-где побиты стекла, раскурочены рамы, всюду горы пивных бутылок и другие следы жизнедеятельности.

Через небольшой зазор, нам удалось заглянуть внутрь

Но тем временем в другом конце здания, как раз там, где сносили часть постройки над гаражами, заметно оживление. Слухи о том, что здание вскоре вовсе сравняют с землей (так думали многие местные жители) не оправдались. Всюду проектировщики, замерщики и рабочие. Кажется, отделочные работы начались недавно, но во все подробности наших корреспондентов посвящать не стали.

Вместо павильона, над гаражами голая площадка

— Сперва собственниками торгового комплекса были предприняты меры по укреплению фундамента, но безрезультатно. Поэтому здание не эксплуатировалось с 2014 года, — пояснил начальник информационно-аналитического отдела городской администрации Камиль Юлаев. — В марте 2017 года снесли часть здания, тем самым исполнив решение экспертной комиссии и КЧС. Теперь угрозы обрушения нет. В настоящее время проводятся ремонтные работы оставшейся части здания, а открыть ТСК «Кувыкинский» планируют в декабре 2018 года.

Строителей ждет много работы

Основными собственниками являются ООО «Коммерсант», ООО «Универсал-Трейдинг», и пять физических лиц. Еще 50 человек являются владельцами гаражных боксов.

А как же карстовые пустоты?

— У нас вся Уфа в карстовых пустотах, и зоны рискованного строительства как были, так и будут, — отметил директор центра оценки квалификации «Табигат» говорит Альберт Мухамедзянов. — А здесь по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям было достаточно снизить нагрузку на провалы и укрепить стены. Поэтому мы снесли постройку над гаражами, сейчас над ними голая площадка. Если бы это сделали несвоевременно, тогда бы здание полностью разрушилось. Но нам удалась с меньшими затратами сохранить большую его часть. Дальнейшая эксплуатация здания возможна.

Попасть на территорию рынка не так-то просто, да и лучше не следует…