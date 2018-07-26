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Более 2,3 млн единиц контрафакта выявили таможенники за пол года
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Более 2,3 млн единиц контрафакта выявили таможенники за пол года 

Ростовские Вести 36 минут назад
За 6 месяцев 2018 года выявлено и признано контрафактными 2,39 млн единиц контрафактной продукции, из них более 74 тыс. единиц контрафактных товаров с символикой FIFA. Общее количество выявленных в 1 полугодии 2018 года контрафактных товаров почти в три раза превышает прошлогодние показатели (за 6 месяцев 2017 года ЮТУ было выявлено 836 тысяч единиц контрафактных товаров). Количество контрафактных товаров с символикой FIFA увеличились по сравнению с прошлым годом более чем в 50 раз (за 1 полугодие 2017 года было выявлено 1468 единиц контрафактных товаров с символикой FIFA). Расширился и ассортимент выявляемых товаров с символикой Чемпионата: в прошлом году он был представлен футбольными мячами, футболками, мужскими бейсболками, кружками и чехлами для мобильных телефонов, а в 2018 году выявлены шапки, кепки, очки, парики и другие аксессуары для болельщиков, брелоки, печатная рекламная продукция, футболки и спортивные костюмы, электронные футбольные игры. Общая сумма предотвращенного ущерба от ввоза контрафактных товаров за 6 месяцев 2018 составила около 230 млн рублей, что более чем в пять раз превышает показатель 2017 года.
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