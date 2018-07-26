МВД по Адыгее проводит региональный этап конкурса «Открытый взгляд»

В фотоконкурсе МВД России «Открытый взгляд» принимают участие сотрудники органов внутренних дел (в том числе курсанты и слушатели образовательных учреждений МВД России), федеральные государственные гражданские служащие и работники системы МВД России , а также пенсионеры органов внутренних дел и члены их семей.

Конкурсанты могут представлять свои работы в номинациях: «Гражданственность и патриотизм», «Наша профессия», «Портрет», «Пейзаж», «Спортивная фотография», «Защитники правопорядка глазами общества», «На шутливой волне».

Для участия в фотоконкурсе необходимо направить свои работы в управление по работе с личным составом МВД по Республике Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. Индустриальная, 2 А/1.

Более подробную информацию и порядке и правилах проведения фотоконкурса можно получить, пройдя по ссылке.