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В Кильмезском районе досрочно прекращены полномочия депутата сельской думы, который не отчитался о своих доходах
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В Кильмезском районе досрочно прекращены полномочия депутата сельской думы, который не отчитался о своих доходах 

Vyatka-grad.ru 41 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Прокуратура Кильмезского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления антикоррупционного законодательства.
Согласно требованиям ч. 4 ст. 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Установлено, что один из депутатов Большепорекской сельской Думы не представил сведения о доходе, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
«В связи с этим прокурор района внес председателю сельской думы представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого полномочия депутата, не исполнившего требования Федерального закона «О противодействии коррупции», на очередном заседании думы прекращены досрочно», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Фото — bryansku.ru
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