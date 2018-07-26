Гастрономический фестиваль и снос домов: в Архангельске готовятся к Арктическому форуму

По предварительной информации, место проведение останется то же самое — территория САФУ

Архангельске вовсю идет подготовка к Арктическому форуму, который пройдет 9-10 апреля. Рядом с местом проведения сносят аварийные дома, по маршрутам форума ремонтируют дороги, обсуждают, где можно продавать гостям сувениры.

По словам заместителя главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниила Шапошникова, по предварительным данным место проведения останется то же самое — территория САФУ.

Усилиями САФУ расселен и сносится дом на Северодвинской, 3. В доме №9 корпус 1 выписались последние жители, в августе-сентябре его тоже снесут. На очереди — дома №5 и №7 корпус 3. Всего за этот год планируют снести 20 домов.

Сейчас в администрации решают, как организовать выставку в здании МРВ, а заодно провести гастрономический фестиваль в районе набережной Северной Двины. Также в планах создание «поморского городка», где гостям будут продавать местные товары и сувениры.

Областной и городской бюджет совместно и поровну финансируют подготовку транспортной инфраструктуры.

— На первом этапе было выделено порядка 92 миллионов рублей. Из восьми находящихся в работе объектов семь являются маршрутами Арктического форума. Ещё два контракта по 50 миллионов находятся на торгах: они также включают в себя семь объектов, пять из которых — маршруты форума. Кроме этого у нас будет обкатана схема пассажирского транспорта. Можно с уверенностью сказать, что в начале следующего года в Архангельске будет порядка 70 единиц автобусов большой и средней вместимости, которые станут обслуживать центральную часть города, — рассказал директор департамента городского хозяйства Петр Чечулин.

Обещали придумать и аналоги нашумевшего «северного паркета», о котором в прошлом году узнал весь мир.