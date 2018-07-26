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«Не спать! Смотреть мультики!»: на фестивале «Бессоница» показали более 200 фильмов
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«Не спать! Смотреть мультики!»: на фестивале «Бессоница» показали более 200 фильмов 

Мир24 40 минут назад
Фото: Мир24
На фестивале «Бессонница» в Калужской области 9,5 тысяч человек три ночи подряд под открытым небом смотрели лучшую мировую анимацию. Гостей не остановил ливень, ведь днем на фестивале можно было спрятаться в шатры и участвовать в десятках мастер-классов и лекций — про мультики и про жизнь.
Фестиваль «Бессонница» в Калужской области — это пять дней жизни на свежем воздухе, в палатках, на огромном поле, на котором построены арт-объекты, кафе, установлены шатры для ярмарок и мастер классов, где по ночам на гигантских экранах показывают лучше мультфильмы мира, а весь день можно купаться в реке, слушать живую музыку и участвовать в многочисленных мастер-классах по анимации и рукоделию. В этом году на «Бессонницу» приехало, по оценкам организаторов, 9,5 тысяч человек — в основном, москвичи, калужане и жители ближайших регионов. С погодой им не повезло: три из пяти дней фестиваля беспрерывно лил дождь, который скоро превратил большое поле в грязевую ванну. Впрочем, людей это не отпугнуло и не помешало им предаваться легкому летнему ничегонеделанию. Сотни людей по утрам приходили на йогу, потом слушали лекции про космос и смысл жизни, занимались сторителлингом, купались в речке и парились в бане. А ночью до самого утра смотрели мультфильмы.
Этот фестиваль уникален тем, что все его конструкции: шатры, экраны, кафе, ярмарочные пространства, арт-объекты и бытовые сооружения делаются силами волонтеров. Они приезжают сюда недели за две до фестиваля, быстро все строят, а потом — после того, как гости разъезжаются, все разбирают и сжигают. Поле остается чистым — для следующего мероприятия. Раньше на нем проходил знаменитый музыкальный фестиваль «Пустые холмы», а теперь часть его организаторов сделали поворот в сторону анимации и делают «Бессонницу». Чем-то он напоминает всемирно известный фестиваль Burning Man, который ежегодно проводится в американской пустыне Блэк-Рок. Только у нас, в Калужской области, масштаб поменьше, и обстановка более камерная и семейная.
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