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Не пришедший на голосование по пенсионной реформе депутат-единоросс Железняк подал в отставку
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Не пришедший на голосование по пенсионной реформе депутат-единоросс Железняк подал в отставку 

BFM.RU 37 минут назад
Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк написал заявление об отставке со своего поста по собственному желанию.
Руководство «Единой России» намерено удовлетворить заявление Железняка, официально решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета, сказали два источника РБК. При этом об исключении из партии речи не идет, подчеркнул один из собеседников.
Сергей Железняк отсутствовал на заседании Госдумы 19 июля, когда принимался в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Единоросс не пришел на заседание потому, что взял больничный. Источники «Дождя» связали отсутствие Железняка с нежеланием поддерживать законопроект и утверждали, что неявка может грозить ему отставкой с партийного поста.
За законопроект о повышении пенсионного возраста, помимо Железняка, не голосовали еще четыре депутата от «Единой России». 328 депутатов поддержали законопроект. Все непроголосовавшие также отсутствовали на заседании.
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