Ещё
Полицейские пресекли в Московской области деятельность подпольного цеха по производству контрафактной парфюмерной продукции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские пресекли в Московской области деятельность подпольного цеха по производству контрафактной парфюмерной продукции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 40 минут назад
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Щелковское» пресекли деятельность цеха по изготовлению контрафактной парфюмерной продукции.
Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории птицефабрики. При осмотре помещений сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления, розлива и упаковки поддельной парфюмерии, а также склад с готовой продукцией якобы известных мировых брендов. Найденные духи имели признаки подделки, а именно: некачественная упаковка, размытость штрих-кодов, низкое качество картона и отсутствие стикеров на русском языке, которые обязательны для продажи импортной продукции на территории Российской Федерации.
Всего в результате операции полицейскими обнаружено и изъято около 20 тысяч флаконов с фальсифицированными духами, около 1,5 тысячи литров спирта, свыше 100 тысяч единиц пустых флаконов, а также необходимая фурнитура, используемая для изготовления поддельной парфюмерии. Обнаруженная продукция передана на ответственное хранение уполномоченной организации.
Ущерб компаниям-правообладателям составил более 60 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление организаторов противоправной деятельности, а также мест сбыта контрафакта.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Тверские полицейские и общественники посетили детский оздоровительный лагерь На портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещены проекты федеральных законов В Воронежской области полицейские в оздоровительных лагерях проводят мероприятия с подростками, состоящими на учетах в системе профилактики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип389
Российских дачников ждет неприятный сюрприз122
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями11
Оружию «Судного дня» нашли ответ159
Москва ответила США на крымскую провокацию503
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение