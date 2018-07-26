Полицейские пресекли в Московской области деятельность подпольного цеха по производству контрафактной парфюмерной продукции

Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории птицефабрики. При осмотре помещений сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления, розлива и упаковки поддельной парфюмерии, а также склад с готовой продукцией якобы известных мировых брендов. Найденные духи имели признаки подделки, а именно: некачественная упаковка, размытость штрих-кодов, низкое качество картона и отсутствие стикеров на русском языке, которые обязательны для продажи импортной продукции на территории Российской Федерации.

Всего в результате операции полицейскими обнаружено и изъято около 20 тысяч флаконов с фальсифицированными духами, около 1,5 тысячи литров спирта, свыше 100 тысяч единиц пустых флаконов, а также необходимая фурнитура, используемая для изготовления поддельной парфюмерии. Обнаруженная продукция передана на ответственное хранение уполномоченной организации.

Ущерб компаниям-правообладателям составил более 60 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление организаторов противоправной деятельности, а также мест сбыта контрафакта.