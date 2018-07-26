Полицейские пресекли в Московской области деятельность подпольного цеха по производству контрафактной парфюмерной продукции 

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Щелковское» пресекли деятельность цеха по изготовлению контрафактной парфюмерной продукции.
Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории птицефабрики. При осмотре помещений сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления, розлива и упаковки поддельной парфюмерии, а также склад с готовой продукцией якобы известных мировых брендов. Найденные духи имели признаки подделки, а именно: некачественная упаковка, размытость штрих-кодов, низкое качество картона и отсутствие стикеров на русском языке, которые обязательны для продажи импортной продукции на территории Российской Федерации.
Всего в результате операции полицейскими обнаружено и изъято около 20 тысяч флаконов с фальсифицированными духами, около 1,5 тысячи литров спирта, свыше 100 тысяч единиц пустых флаконов, а также необходимая фурнитура, используемая для изготовления поддельной парфюмерии. Обнаруженная продукция передана на ответственное хранение уполномоченной организации.
Ущерб компаниям-правообладателям составил более 60 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление организаторов противоправной деятельности, а также мест сбыта контрафакта.