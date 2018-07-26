Первая IT-конференция 404 CAMP состоится в п. Прибрежный

Цель мероприятия — объединение IT-сообщества Самары Самарской области и популяризация IT-сферы среди населения. Айтишники и геймеры, топ-менеджеры IT-компаний и ведущие специалисты IT-сферы, студенты и просто активные люди, живущие современными технологиями, соберутся в одном месте для неформального общения, обсуждения планов и проектов и просто хорошего отдыха в компании друзей и коллег.

Организатором 404 CAMP выступает компания Haulmont. Данное мероприятие проводится при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области.

404 CAMP будет проходить на нескольких площадках и включит в себя следующие активности:

мини-спартакиада по командным и личным видам спорта;

квесты и развлечения на пляже;

рок-концерт группы «Шнурки» (официальный трибьют группировки «Ленинград») и две ночи вечеринок с диджеем на открытом воздухе;

Food-зона. За еду будут отвечать партнеры конференции, которые откроют точки питания с блюдами на любой вкус.

Подробнее о программе: https://www.404camp.ru/program.

Участники 404 CAMP смогут жить в палаточном лагере в двух минутах от главной площадки фестиваля или арендовать домик на базе отдыха «Калинка». На территории кемпинг-парка есть парковка, туалеты, душевые кабины, точки для зарядки гаджетов. Добраться из Самары до мероприятия можно будет на бесплатных автобусах.

Подробнее: https://www.404camp.ru/members.