57 жителей Ноябрьска попали под арест из-за неуплаты штрафов

В Ноябрьске 57 человек за полгода попали под административный арест за неуплату штрафов. Еще 14 должников получили наказание в виде административных работ, а для 142 штрафы были увеличены. Такие данные приводит сегодня городской отдел МВД. По данным ведомства, всего за шесть месяцев 2018 года за несвоевременную оплату штрафов составлено 243 административных материала. Все они направлены в мировой суд для рассмотрения. «В отношении лица, не уплатившего административный штраф в установленный законом срок, а это 2 месяца с момента вступления постановления в силу, составляется административный материал по части 1 ст.20.25 КРФоАП. Статьи предусматривает административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, обязательные работы на срок до 50 часов либо административный арест на срок до пятнадцати суток», — уточнили в ведомстве.