Председатель областного арбитража: Количество дел о банкротстве физлиц значительно возросло

По сравнению с первым полугодием прошлого года количество дел о банкротстве физических лиц, поступивших в производство арбитражного суда Саратовской области , увеличилось в два раза. Об этом заявил председатель суда Алексей Горябин на проходящей сегодня, 26 июля, пресс-конференции.

По его словам, федеральный закон, позволяющий производить банкротство физлиц, стал функционировать в 2015 году, тогда региональным судом было рассмотрено два подобных дела, в 2016 году — 50 дел, в 2017 году — 552 дел, а в первом полугодии текущего года — 346 дел.

Судья заверил, что не все такие дела заканчиваются признанием физических лиц банкротами.

«Есть несколько случаев… Существует вариативность, когда человека можно признать банкротом и освободить его от исполнения тех обязательств, которые он имеет перед кредиторами, либо признать банкротом и не освобождать его от таких обязательств. Такие случаи есть, когда мы видим, что, к сожалению, человек стал неплатежеспособен по своим долгам, но если судья в ходе рассмотрения дела видит, что неплатежеспособность стала итогом каких-то определенных недобросовестных действий, то в этом случае мы нередко приходим к выводу, что нет необходимости освобождать такого человека от долгов», — рассказал Горябин.

Говоря о возможных причинах возникновения спроса на банкротство граждан, председатель арбитражного суда Саратовской области отметил, что, вероятно, это зависит от информированности населения.