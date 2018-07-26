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Председатель областного арбитража: Количество дел о банкротстве физлиц значительно возросло
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Председатель областного арбитража: Количество дел о банкротстве физлиц значительно возросло 

Свободные новости 44 минуты назад
Фото: Свободные новости
По сравнению с первым полугодием прошлого года количество дел о банкротстве физических лиц, поступивших в производство арбитражного суда Саратовской области, увеличилось в два раза. Об этом заявил председатель суда Алексей Горябин на проходящей сегодня, 26 июля, пресс-конференции.
По его словам, федеральный закон, позволяющий производить банкротство физлиц, стал функционировать в 2015 году, тогда региональным судом было рассмотрено два подобных дела, в 2016 году — 50 дел, в 2017 году — 552 дел, а в первом полугодии текущего года — 346 дел.
Судья заверил, что не все такие дела заканчиваются признанием физических лиц банкротами.
«Есть несколько случаев… Существует вариативность, когда человека можно признать банкротом и освободить его от исполнения тех обязательств, которые он имеет перед кредиторами, либо признать банкротом и не освобождать его от таких обязательств. Такие случаи есть, когда мы видим, что, к сожалению, человек стал неплатежеспособен по своим долгам, но если судья в ходе рассмотрения дела видит, что неплатежеспособность стала итогом каких-то определенных недобросовестных действий, то в этом случае мы нередко приходим к выводу, что нет необходимости освобождать такого человека от долгов», — рассказал Горябин.
Говоря о возможных причинах возникновения спроса на банкротство граждан, председатель арбитражного суда Саратовской области отметил, что, вероятно, это зависит от информированности населения.
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