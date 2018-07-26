Югорчане смогут потратить один рабочий день на прохождения медосмотра

Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении поддержала законопроект о предоставлении оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации.

По словам депутата Думы Югры Николая Ташланова, лишь работники отдельных категорий обязаны проходить регулярные медицинские осмотры. Обязательные профосмотры проходят представители пищевых производств, сферы торговли или те, чья трудовая деятельность связана с источниками повышенной опасности.

Большинство представителей других профессий зачастую не могут своевременно пройти диспансеризацию. Работодатели не всегда идут на уступки и отпускают сотрудников в рабочее время в медицинские учреждения. В этой связи, югорчане вынуждены брать выходной за свой счет, а чаще всего — просто отказываться от планового осмотра.

«Трудно недооценить всю важность и актуальность прохождения плановой диспансеризации для здоровья человека. Благодаря профилактическим медицинским осмотрам можно на ранней стадии выявить ряд серьезных заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет, инфаркт миокарда», — отметил парламентарий.