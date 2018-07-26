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Музей Москвы приглашает на лекцию об истории района Ясенево
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Музей Москвы приглашает на лекцию об истории района Ясенево 

Ясенево 42 минуты назад
Фото: Ясенево
Ясенево — один из «спальных» районов Москвы. Его судьба типична для московских окраин — это деревни, усадьбы, которые сменились многоэтажками.
Лекция пройдет в рамках цикла «Уличный Лекторий. Местная история» в партнерстве с КЦ «Вдохновение».
В районе Ясенево интересна не только судьба старинных усадеб Ясенева и Узкое, владельцами которых были представители известных фамилий: Лопухины, Гагарины, Трубецкие.
И, конечно, интересны, например, 1970-1980 годы идеей строительства нового «города-сада», где в планировке микрорайонов пытались максимально использовать ландшафт, растворить жилые многоэтажки в рощицах и перелесках. Известна история невоплощённых проектов нового Московского зоопарка и горнолыжного курорта. Именно в Ясеневе начинаешь ощущать, как пространство, ландшафт создают среду, формируют лицо района. Здесь интересно поговорить о том, как город взаимодействует с природой, зачастую подчиняясь ей. Где ещё в Москве можно найти место, где строители отступили перед реликтовой дубравой, породив в результате целый ребус из нумерации домов, а одна из улиц района была названа под впечатлением от пения соловьёв?
Планировка района во многом воспринималась на рубеже 1970-1980 годов как эталонная, поэтому улицы и жилые дома Ясенево можно увидеть в кинофильмах 1980-х, которые здесь снимали («Москва слезам не верит», «Вам и не снилось…»). Даже православная история Ясенева тоже приглашает нас прикоснуться к недавнему прошлому. Сохранившиеся здесь старинные храмы были возрождены в 1980-1990-х годы, и судьба их общин в последние 20 лет не менее увлекательна, чем история их бытования в прошлые века.
Лектор: Мария Калиш, историк, москвовед, старший научный сотрудник Городского экскурсионного бюро Музея Москвы.
Место проведения: площадка на территории культурного центра «Вдохновение» по адресу: Литовский бульвар, 7.
В случае дождя лекция пройдет в КЦ «Вдохновение».
Вход свободный по регистрации: https://muzey-moskvy.timepad.ru/event/759719/
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