С бывшей заведующей дошкольного учреждения взыскано более 2,7 млн рублей

С бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения Татьяны Кислицы взыщут более 2,7 млн руб за мошенничество в особо крупном размере. Женщина разработала преступную схему, направленную на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, выделенных из бюджета Москвы

Изначально средства были направлены для выполнения государственного задания по оказанию услуг и выполнение работ в сфере дошкольного образования, а также для выплаты заработной платы за трудовую деятельность работникам детского сада.

Бывшая заведующая оформила документы о принятии на работу семерых сотрудников, которые якобы осуществляли трудовую деятельность. При этом зарплатные банковские карты несуществующих работников находились у Кислицы, которая распоряжалась перечисляемыми на них деньгами по своему усмотрению. Всего с ноября 2006 года по январь 2012 года она присвоила более 2,7 млн рублей.

С целью возмещения вреда, причиненного государству, межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с бывшей заведующей причиненного ущерба в размере более 2,7 млн рублей в столичный бюджет, которое удовлетворено в полном объеме.

Исполнение решения суда поставлено межрайонным прокурором на контроль.