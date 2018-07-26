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С бывшей заведующей дошкольного учреждения взыскано более 2,7 млн рублей
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С бывшей заведующей дошкольного учреждения взыскано более 2,7 млн рублей 

Каховка 45 минут назад
Фото: Каховка
С бывшей заведующей дошкольного образовательного учреждения Татьяны Кислицы взыщут более 2,7 млн руб за мошенничество в особо крупном размере. Женщина разработала преступную схему, направленную на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, выделенных из бюджета Москвы.
Изначально средства были направлены для выполнения государственного задания по оказанию услуг и выполнение работ в сфере дошкольного образования, а также для выплаты заработной платы за трудовую деятельность работникам детского сада.
Бывшая заведующая оформила документы о принятии на работу семерых сотрудников, которые якобы осуществляли трудовую деятельность. При этом зарплатные банковские карты несуществующих работников находились у Кислицы, которая распоряжалась перечисляемыми на них деньгами по своему усмотрению. Всего с ноября 2006 года по январь 2012 года она присвоила более 2,7 млн рублей.
С целью возмещения вреда, причиненного государству, межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с бывшей заведующей причиненного ущерба в размере более 2,7 млн рублей в столичный бюджет, которое удовлетворено в полном объеме.
Исполнение решения суда поставлено межрайонным прокурором на контроль.
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