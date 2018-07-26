Ещё
Более 80 жилых домов капитально отремонтируют в Щелковском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 80 жилых домов капитально отремонтируют в Щелковском районе 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Более 555 миллионов рублей выделят на капитальный ремонт 83 жилых домов в Щелковском районе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Восемьдесят три жилых дома планируется капитально отремонтировать в Щелковском районе. На эти цели выделят более 555 миллионов рублей, которые распределят на ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем, ремонт фасадов, фундаментов и замену лифтового оборудования.
Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что при проведении ремонта особое внимание уделят энергоэффективности применяемых технологий, что поможет жителям экономить на оплате коммунальных услуг до 25%.
По его словам, при утеплении фасадов сегодня применяются современные фасадные системы нового поколения, устанавливается оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах отопления и теплоснабжения, включая узлы управления потреблением тепловой энергии, горячей воды, а также общедомовые приборы учета потребления ресурсов.
Всего в Подмосковье на 2018 год запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов, для этого выделено более 15 миллиардов рублей, заключается в сообщении.
Вести Подмосковья: последние новости
Более 2 миллионов жителей Подмосковья получат транспортные льготы Андрей Воробьев проконтролировал реконструкцию в парке «Пехорка» Красногорск стал лидером рейтинга предпринимательского климата в МО
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное435
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия23
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги44
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»142
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение