Более 80 жилых домов капитально отремонтируют в Щелковском районе

Более 555 миллионов рублей выделят на капитальный ремонт 83 жилых домов в Щелковском районе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Восемьдесят три жилых дома планируется капитально отремонтировать в Щелковском районе. На эти цели выделят более 555 миллионов рублей, которые распределят на ремонт кровли, внутридомовых инженерных систем, ремонт фасадов, фундаментов и замену лифтового оборудования.

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин отметил, что при проведении ремонта особое внимание уделят энергоэффективности применяемых технологий, что поможет жителям экономить на оплате коммунальных услуг до 25%.

По его словам, при утеплении фасадов сегодня применяются современные фасадные системы нового поколения, устанавливается оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах отопления и теплоснабжения, включая узлы управления потреблением тепловой энергии, горячей воды, а также общедомовые приборы учета потребления ресурсов.

Всего в Подмосковье на 2018 год запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов, для этого выделено более 15 миллиардов рублей, заключается в сообщении.