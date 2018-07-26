В Тюмени нуждавшуюся в операции школьницу лечили каплями. СК возбудил дело

Тюмени возбуждено уголовное дело об оказании «услуг, не отвечающих требованиям безопасности» врачами, лечившими девочку, нуждавшуюся в операции, каплями.

Трижды подросток обращалась к медикам с жалобами на сильные головные боли, но ее отбавляли лечить мигрень. После очередного визита девочка вернулась домой и потеряла сознание. Как выяснилось, у нее была гидрома и киста мозга.

По словам матери школьницы, ее дочери поставили диагноз — ангидиостонический синдром, венозная дисциркуляция и назначили капли и таблетки.

«После обращения родителей подростка с целью проверки доводов заявителя о ненадлежащем качестве оказания медпомощи было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — приводит «72.ru» слова пресс-службы регионального СК.

В рамках расследования назначена экспертиза и изъята медицинская документация.