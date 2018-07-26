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В Тюмени нуждавшуюся в операции школьницу лечили каплями. СК возбудил дело
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В Тюмени нуждавшуюся в операции школьницу лечили каплями. СК возбудил дело 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени возбуждено уголовное дело об оказании «услуг, не отвечающих требованиям безопасности» врачами, лечившими девочку, нуждавшуюся в операции, каплями.
Трижды подросток обращалась к медикам с жалобами на сильные головные боли, но ее отбавляли лечить мигрень. После очередного визита девочка вернулась домой и потеряла сознание. Как выяснилось, у нее была гидрома и киста мозга.
По словам матери школьницы, ее дочери поставили диагноз — ангидиостонический синдром, венозная дисциркуляция и назначили капли и таблетки.
«После обращения родителей подростка с целью проверки доводов заявителя о ненадлежащем качестве оказания медпомощи было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — приводит «72.ru» слова пресс-службы регионального СК.
В рамках расследования назначена экспертиза и изъята медицинская документация.
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
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