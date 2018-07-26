В России хотят создать особый налоговый режим для ИТ-специалистов, которые живут за границей 

Предлагается ввести возможность для «путешествующих» специалистов, находящихся в России более 90 календарных дней, получать статус налогового резидента страны.
ИТ-специалистам предлагают получать статус налогового резидента находясь за грацией через подачу заявления в Федеральную налоговую службу. Авторы идеи рассчитывают, что налоговые нововведения будут востребованы среди ИТ-специалистами и ИТ-менеджерами, которые большую часть времени находятся за границей.
«В ближайшее время в дополнение к одобренному на рабочей группе документу будет разработаны и другие меры для налогового стимулирования высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые будут иметь более узконаправленный характер», — пообещал руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование» при АНО «Цифровая экономика», вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС Руслан Ибрагимов.
Инициативу уже одобрила тематическая группа «Специальные правовые режимы» центра компетенций программы «Цифровая экономика». Теперь законопроект будет рассмотрен правительством России.