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Префект Южного округа Алексей Челышев встретился с жителями в районе Бирюлево Восточное
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Префект Южного округа Алексей Челышев встретился с жителями в районе Бирюлево Восточное 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 1 час назад
Фото: Даниловский вестник
Открывая встречу, префект Алексей Челышев подчеркнул значимость развития транспортной инфраструктуры. — Эта тема, звучит постоянно. У нас растет протяженность метрополитена. Какие новые линии у нас на сегодняшний день строятся, думаю интересует всех жителей. Пока два района в Южном округе остается без метро. Это Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.
— Тем не менее, уже были сделаны заявления, что метро все-таки появится, — сообщил префект. — Я уже видел ту трассу, которая должна пройти из Бирюлева Восточного в Бирюлево Западное и настанет день, когда мы придем к жителям этих районов с планировкой новых линий и будем обсуждать, как же лучше протянуть метрополитен.
Алексей Челышев напомнил жителям Бирюлево Восточного о том, что важнейшее значение имело строительство эстакады прямого хода на Липецкой улице.
— Мы наконец-то соединили районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, — заявил Алексей Челышев. — Ну соответственно и центр Чертанова, куда вы можете проехать по эстакаде, соединяющей Элеваторную улицу и улицу Подольских Курсантов.
Префект подробно остановился на самых крупных проектах по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в округе.
Важнейший проект — Южная рокада: соединение Балаклавского проспекта, который переходит в Кантемировскую улицу с выходом на Каспийскую, а затем на Каширское шоссе.
— Этот проект планируют завершить к 2019 году, — сообщил префект.
Еще одна глобальная стройка, которая сегодня идет на территории Южного округа, это реконструкция Дорожной улицы. Эта дорога пройдет от МКАД до Южной рокады, то есть она упрется в Балаклавский проспект и железную дорогу, станет дублером Варшавского шоссе.
Рассказал префект и о перспективах строительства развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе.
— Я думаю, что многих из нас интересует строительство этой развязки, — отметил Алексей Челышев. — Проект планировки есть, к строительству мы приступим в 2020 году.
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