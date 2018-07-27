Префект Южного округа Алексей Челышев встретился с жителями в районе Бирюлево Восточное

Открывая встречу, префект Алексей Челышев подчеркнул значимость развития транспортной инфраструктуры. — Эта тема, звучит постоянно. У нас растет протяженность метрополитена. Какие новые линии у нас на сегодняшний день строятся, думаю интересует всех жителей. Пока два района в Южном округе остается без метро. Это Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

— Тем не менее, уже были сделаны заявления, что метро все-таки появится, — сообщил префект. — Я уже видел ту трассу, которая должна пройти из Бирюлева Восточного в Бирюлево Западное и настанет день, когда мы придем к жителям этих районов с планировкой новых линий и будем обсуждать, как же лучше протянуть метрополитен.

Алексей Челышев напомнил жителям Бирюлево Восточного о том, что важнейшее значение имело строительство эстакады прямого хода на Липецкой улице.

— Мы наконец-то соединили районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, — заявил Алексей Челышев. — Ну соответственно и центр Чертанова, куда вы можете проехать по эстакаде, соединяющей Элеваторную улицу и улицу Подольских Курсантов.

Префект подробно остановился на самых крупных проектах по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в округе.

Важнейший проект — Южная рокада: соединение Балаклавского проспекта, который переходит в Кантемировскую улицу с выходом на Каспийскую, а затем на Каширское шоссе.

— Этот проект планируют завершить к 2019 году, — сообщил префект.

Еще одна глобальная стройка, которая сегодня идет на территории Южного округа, это реконструкция Дорожной улицы. Эта дорога пройдет от МКАД до Южной рокады, то есть она упрется в Балаклавский проспект и железную дорогу, станет дублером Варшавского шоссе.

Рассказал префект и о перспективах строительства развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе.

— Я думаю, что многих из нас интересует строительство этой развязки, — отметил Алексей Челышев. — Проект планировки есть, к строительству мы приступим в 2020 году.