Жители Екатеринбурга из-за аферистов требуют извинений от «Водоканала»

Екатеринбургский МУП «Водоканал» напомнил жителя уральской столицы, что не имеет никакого отношения к некой «Единой городской службе по учету водоснабжения», которая рассылает листовки с призывом замены счетчиков воды в квартирах. Об этом «АиФ-Урал» рассказали в пресс-службе предприятия в четверг, 26 июля.

На екатеринбургском предприятии, занимающимся водоснабжением Екатеринбурга , но никак не индивидуальными приборами учета, отметили, что предприятие не имеет никакого отношение к вышеуказанной сомнительной организации. Между тем, собственники квартиры квартир продолжают звонить в водоснабжающую организацию и требовать извинений за хамство сотрудников организации. Основной наплыв таких сообщений поступил в июле этого года.

«Жители Екатеринбурга рассказывают о назойливых предложениях услуг по замене и поверке внутриквартирных приборов учета, к качеству общения, с уточнениями легитимности требований от людей, которые представляются сотрудниками Водоканала, о стоимости метрологической поверки», — сообщили в «Водоканале».

В то же время к собственникам жилья звонят с настойчивыми требованиями заменить индивидуальные приборы учеты воды, а извещения от сомнительной службы приходят в почтовые ящики горожан. «Напоминаем, что организация „Единая городская служба по учету водоснабжения“ никаким образом не взаимодействует с МУП „Водоканал“ города Екатеринбурга», — пояснили в пресс-службе предприятия.

В то же время на «Водоканале» пояснили, о чем в первую очередь должны знать жители Екатеринбурга:

Водоканал выставляет счета только собственным абонентам — как правило, это компании, эксплуатирующие многоквартирные жилые дома, промышленные предприятия, собственники нежилых помещений. Поэтому для корректного выставления счетов на оплату услуг Водоканал контролирует соблюдение сроков поверки только общедомовых приборов учета (кроме собственников нежилых помещений в МКД) и обсуждает эти вопросы только с организациями, эксплуатирующими сети зданий или с собственниками зданий. Единых календарных периодов для метрологической поверки не существует — истечение срока поверки зависит от даты, в которую проводилась предыдущая поверка каждого конкретного прибора. Соблюдение сроков поверки индивидуальных приборов учета жителей «многоквартирников» контролирует либо управляющая компания, либо ТСЖ. Именно они выставляют счета за услуги, и только они учитывают истечение этих сроков при выставлении счетов. Как правило, на сайте этих организаций или по справочным телефонам можно узнать телефон аккредитованной компании, которая может провести поверку счетчика.

Кроме того, сотрудники «Водоканала» обращают внимание горожан на то, что должно их настораживать в полученных листовках от «Единой городской службы по учеты водоснабжения»:

неверно указан размер тарифа на ХВС;в круглой синей печати службы вместо ИНН организации указан Федеральный закон, на которой ссылаются авторы извещения;норматив, который участвует в приведенном авторами примера расчета, не имеет отношения к реальности (норматив устанавливается в зависимости от степени благоустройства каждого дома).