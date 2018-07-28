Ремонт дворов начался в Ленинском районе Ижевска

С 26 июля в Ленинском районе Ижевска начались работы по ремонту дворов в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды. Об этом сообщается на сайте городской Администрации.

Фото: пресс-служба Администрации города

Ремонт пройдет в следующих дворах:

Заречное шоссе, 33; Заречное шоссе,35; Заречное шоссе,41; Баранова,61; Новостроительная, 30, 30а, 30б; Клубная, 57,57а, 57б; Саратовская,34. Фото: пресс-служба Администрации города

Подрядчик МУП г. Ижевска Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление.

Отметим, что всего в этом году в городе отремонтируют 36 дворов. Полный список по районам можно найти в нашем материале.

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