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Ремонт дворов начался в Ленинском районе Ижевска
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Ремонт дворов начался в Ленинском районе Ижевска 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
С 26 июля в Ленинском районе Ижевска начались работы по ремонту дворов в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды. Об этом сообщается на сайте городской Администрации.
Фото: пресс-служба Администрации города
Ремонт пройдет в следующих дворах:
Заречное шоссе, 33; Заречное шоссе,35; Заречное шоссе,41; Баранова,61; Новостроительная, 30, 30а, 30б; Клубная, 57,57а, 57б; Саратовская,34. Фото: пресс-служба Администрации города
Подрядчик МУП г. Ижевска Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление.
Отметим, что всего в этом году в городе отремонтируют 36 дворов. Полный список по районам можно найти в нашем материале.
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