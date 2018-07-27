Какие изменения внесут в новый генплан Казани после публичных слушаний?

Казани опубликовали заключение по итогам публичных слушаний по проекту нового генплана города.

В Казани опубликовали заключение по итогам публичных слушаний по проекту нового генплана города. Слушания признали состоявшимися.

В документе перечислены поступившие предложения и замечания к проекту. Они касались, например, изменения границ города и его рекреационных зон, маршрутов дорог и развязок, которые заложены в генплане. Горожане просили снизить классность некоторых проездов или исключить их из проекта. Они также предложили построить дополнительные трамвайные ветки и троллейбус­ные линии, развивать метро и изменить место, где планировалось расположить депо метрополитена. Участники слушаний хотели бы, чтобы город развивался на юго-восток, обозначили места, где можно было бы разместить парки и скверы, где не хватает социальных объектов.

Среди конкретных предложений, обозначенных в заключении, — создание полноценной инфраструктуры для электроснабжения посёлка Отары, строительство до 2020 года очистных сооружений, а также исключение из проекта генплана различных зон с ограничениями использования, которые не поставлены на кадастровый учёт. Среди таких зон, например, приаэродромная территория казанского авиазавода.

«Однако учтут ли все эти предложения или же в документе просто обозначили темы, по которым поступило большинство обращений, пока не ясно, — говорит урбанист, активная участница слушаний Юлия Файзрахманова. — Переделанный проект должны подготовить для рассмотрения его депутатами Казгордумы. Насколько я знаю, он может быть готов уже в сентябре. Пока же на все наши обращения по поводу застройки поймы Казанки и судьбы других природных территорий нам отвечают, что наши предложения переслали в Институт генплана Москвы , который вносит изменения в проект. Пока невозможно оценить, будут ли поправки в маршруты дорог, которые должны были пройти по домам, лесам — как в Нагорном, Больших Клыках. Но нас настораживает, что среди предложений появилось и такое: включить автозаправки в число основных допустимых объектов и видов деятельности на всех функциональных зонах. Получается, что даже на природных территориях их можно будет легко построить? При этом экологи КФУ представили порядка 70 страниц предложений по сохранению природных территорий — Азинского леса, от которого по первоначальному проекту оставалась всего треть, Белянкинского леса, центр которого могли застроить по проекту, хотя под этим лесом находится запас подземной воды для Казани, и др. Участники слушаний внесли множество поправок, но до сих пор мы в неведении, войдут ли они в документ или нет».

Проект генплана должны утвердить до конца года.