Ещё
Дептранс допускает адаптацию каршеринга для маломобильных граждан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дептранс допускает адаптацию каршеринга для маломобильных граждан 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры допускает адаптацию системы городского каршеринга для маломобильных граждан. Об этом в рамках международного экспертного совета сообщил заместитель руководителя департамента Дмитрий Пронин.
«При возникновении спроса на подобную услугу со стороны маломобильных групп населения, безусловно, операторы каршеринга начнут предоставлять эту услугу. Всегда, когда есть спрос, появляется и предложение. Специального парка, наверно, создаваться не будет, но со стороны операторов подобные предложения, скорее всего будут рассмотрены», — сказал Д. Пронин.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в компаниях каршеринга «Делимобиль», BelkaCar и YouDrive в 2018 г. могут появиться автомобили для лиц с ограниченными возможностями.
Агентство «Москва»: последние новости
Следствие возбудило дело после гибели двух человек при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье Строительство производственно-складского комплекса в Подольске планируют завершить в III квартале 2019 г. «Дом.РФ» подготовит предложение по доработке законодательства в сфере долевого строительства в сентябре
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип389
Российских дачников ждет неприятный сюрприз120
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями11
Оружию «Судного дня» нашли ответ155
Москва ответила США на крымскую провокацию502
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение