Дептранс допускает адаптацию каршеринга для маломобильных граждан

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры допускает адаптацию системы городского каршеринга для маломобильных граждан. Об этом в рамках международного экспертного совета сообщил заместитель руководителя департамента Дмитрий Пронин

«При возникновении спроса на подобную услугу со стороны маломобильных групп населения, безусловно, операторы каршеринга начнут предоставлять эту услугу. Всегда, когда есть спрос, появляется и предложение. Специального парка, наверно, создаваться не будет, но со стороны операторов подобные предложения, скорее всего будут рассмотрены», — сказал Д. Пронин.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в компаниях каршеринга «Делимобиль», BelkaCar и YouDrive в 2018 г. могут появиться автомобили для лиц с ограниченными возможностями.