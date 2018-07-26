Госкомводхоз подтвердил статус Малого Ялы-Мойнакского озера в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 июл — РИА Новости Крым . Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации РК подтвердил статус Малого Ялы-Мойнакского (Малого Ялы-Майнакского) озера в поселке Заозерное (городской округ Евпатория ). Об этом говорится в соответствующем письме заместителя председателя Госкомводхоза Андрея Лисовского, копией которого располагает РИА Новости Крым.

В письме сообщается, что водный объект обследовала организованная комитетом комиссия с участием представителей ГБУ РК «Крымская гидрогеолого-мелиторативная экспедиция» и Сакского филиала ГБУ РК «Крымское Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», «имеющих лицензию Росгидромета на осущетсвление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях». В состав комиссии также вошли представители ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» и Сакского филиала этого учреждения, администрации Евпатории.

По словам замглавы Госкомводхоза, в результате обследования «с выездом на местность» комиссия установила, что указанный водоем — «естественного происхождения, с площадью котловины около 0,1 кв км, имеющий естественное углубление в рельефе, заполненное соленой водой».

"Питание водоема смешанное, осуществляется в основном за счет подземных и морских фильтрационных вод, а также поверхностных вод в период выпадения атмосферных осадков. Берега водоема уположены, береговая линия длиной 350 м ясно выражена и смещается в течение года. Донные отложения представлены серыми илами с голубоватым оттенком. Водоем отделен от моря пересыпью, по которой проходит дорога", — говорится в письме.

По его словам, комиссия установила, что водоем является «озером Малое Ялы-Мойнакское, сведения о котором опубликованы в справочнике „Ресурсы поверхностных вод СССР, том 6 “ Украина Молдавия , выпуск 4, Крым», Гидрометиздат, Ленинград , 1966, стр. 272-273".

"Информация по данному водному объекту направлена в прокуратуру Республики Крым, в Администрацию города Евпатория. Также подготовлены материалы для внесения сведений по данному водному объекту в государственный водный реестр", — заключил Лисовский.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее администрация Евпатории передала в аренду коммерческой структуре под строительство многоэтажного комплекса ряд участков, в том числе тех, в границах которых находится Малое Ялы-Мойнакское (Малое Ялы-Майнакское) озеро. В комментарии РИА Новости Крым глава Евпаторийской администрации Андрей Филонов заявил, что указанный водоем является прудом-копанью, «искусственно выкопанным водоемом во время строительства линии пионерских лагерей, которые находятся в поселке Заозерное».

Со своей стороны активисты общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» на месте развернутых у побережья озера строительных работ обнаружили, что застройщик пересыпает «инертные грунты и строительный мусор на урез воды». Общественники обратились в правоохранительные органы с просьбой пресечь противоправные действия застройщика.

В свою очередь заместитель прокурора Крыма подал в Арбитражный суд Республики иск о признании недействительным договора аренды земельного участка с водоемом (озером), выделенного под строительство прибрежного многофункционального комплекса.