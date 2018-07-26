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Госкомводхоз подтвердил статус Малого Ялы-Мойнакского озера в Евпатории
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Госкомводхоз подтвердил статус Малого Ялы-Мойнакского озера в Евпатории 

РИА Новости Крым 54 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации РК подтвердил статус Малого Ялы-Мойнакского (Малого Ялы-Майнакского) озера в поселке Заозерное (городской округ Евпатория). Об этом говорится в соответствующем письме заместителя председателя Госкомводхоза Андрея Лисовского, копией которого располагает РИА Новости Крым.
В письме сообщается, что водный объект обследовала организованная комитетом комиссия с участием представителей ГБУ РК «Крымская гидрогеолого-мелиторативная экспедиция» и Сакского филиала ГБУ РК «Крымское Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», «имеющих лицензию Росгидромета на осущетсвление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях». В состав комиссии также вошли представители ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» и Сакского филиала этого учреждения, администрации Евпатории.
По словам замглавы Госкомводхоза, в результате обследования «с выездом на местность» комиссия установила, что указанный водоем — «естественного происхождения, с площадью котловины около 0,1 кв км, имеющий естественное углубление в рельефе, заполненное соленой водой».
"Питание водоема смешанное, осуществляется в основном за счет подземных и морских фильтрационных вод, а также поверхностных вод в период выпадения атмосферных осадков. Берега водоема уположены, береговая линия длиной 350 м ясно выражена и смещается в течение года. Донные отложения представлены серыми илами с голубоватым оттенком. Водоем отделен от моря пересыпью, по которой проходит дорога", — говорится в письме.
По его словам, комиссия установила, что водоем является «озером Малое Ялы-Мойнакское, сведения о котором опубликованы в справочнике „Ресурсы поверхностных вод СССР, том 6 “Украина и Молдавия, выпуск 4, Крым», Гидрометиздат, Ленинград, 1966, стр. 272-273".
"Информация по данному водному объекту направлена в прокуратуру Республики Крым, в Администрацию города Евпатория. Также подготовлены материалы для внесения сведений по данному водному объекту в государственный водный реестр", — заключил Лисовский.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее администрация Евпатории передала в аренду коммерческой структуре под строительство многоэтажного комплекса ряд участков, в том числе тех, в границах которых находится Малое Ялы-Мойнакское (Малое Ялы-Майнакское) озеро. В комментарии РИА Новости Крым глава Евпаторийской администрации Андрей Филонов заявил, что указанный водоем является прудом-копанью, «искусственно выкопанным водоемом во время строительства линии пионерских лагерей, которые находятся в поселке Заозерное».
Со своей стороны активисты общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» на месте развернутых у побережья озера строительных работ обнаружили, что застройщик пересыпает «инертные грунты и строительный мусор на урез воды». Общественники обратились в правоохранительные органы с просьбой пресечь противоправные действия застройщика.
В свою очередь заместитель прокурора Крыма подал в Арбитражный суд Республики иск о признании недействительным договора аренды земельного участка с водоемом (озером), выделенного под строительство прибрежного многофункционального комплекса.
Малое Ялы-Майнакское озеро состояло в реестре соляных озер Советского Союза как минимум с 1936 года. Именно тогда Академия наук СССР выпустила справочное издание «Соляные озера Крыма», в котором озеро упоминается с указанием географических координат. Сведения о водоеме содержит и изданный Главным управлением гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР посвященный Крыму выпуск многотомного издания «Ресурсы поверхностных вод СССР». Информацию об озере можно найти и в украинских научных изданиях. К примеру, в изданном в 2004 году справочнике «Поверхностные водные объекты Крыма». Упоминается оно и в справочнике «Поверхностные водные объекты Крыма. Управление и использование водных ресурсов», который в 2011 году издало Крымское бассейновое управление водных ресурсов.
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