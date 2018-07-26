«Ашан» обновил дизайн упаковки продуктов собственной торговой марки

Представители « Ашан Ритейл Россия » отмечают, что до недавнего времени все товары, реализуемые под брендом собственной торговой марки, отличались, прежде всего, низкими ценами по сравнению с конкурентами. Добиться конкурентной цены удавалось за счет экономии на организации рекламы, бюджетной упаковки и ее оформления. В результате продукты СТМ стоят на 20-30% дешевле, но не уступают известным брендам в плане качества.

Проведенный ребрендинг позволит создать единый образ товаров СТМ, сохранив их бюджетную стоимость. Упаковка товаров, относящихся к средней ценовой категории, будет украшена красной птицей, а класса премиум — золотой. Первые ребрендированные продукты СТМ, шоколад например, уже несколько месяцев продаются в супермаркетах. На очереди появление на полках 39 наименований круп.

В компании подчеркивают, что все крупы выпускаются отечественными производителями. На сегодняшний день «Ашан Ритейл Россия» заключил договора с 7 отечественными поставщиками, 5 из которых представляют сегмент малого и среднего бизнеса.