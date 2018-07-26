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«Ашан» обновил дизайн упаковки продуктов собственной торговой марки
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«Ашан» обновил дизайн упаковки продуктов собственной торговой марки 

ИнформУпак 51 минуту назад
Представители «Ашан Ритейл Россия» отмечают, что до недавнего времени все товары, реализуемые под брендом собственной торговой марки, отличались, прежде всего, низкими ценами по сравнению с конкурентами. Добиться конкурентной цены удавалось за счет экономии на организации рекламы, бюджетной упаковки и ее оформления. В результате продукты СТМ стоят на 20-30% дешевле, но не уступают известным брендам в плане качества.
Проведенный ребрендинг позволит создать единый образ товаров СТМ, сохранив их бюджетную стоимость. Упаковка товаров, относящихся к средней ценовой категории, будет украшена красной птицей, а класса премиум — золотой. Первые ребрендированные продукты СТМ, шоколад например, уже несколько месяцев продаются в супермаркетах. На очереди появление на полках 39 наименований круп.
В компании подчеркивают, что все крупы выпускаются отечественными производителями. На сегодняшний день «Ашан Ритейл Россия» заключил договора с 7 отечественными поставщиками, 5 из которых представляют сегмент малого и среднего бизнеса.
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