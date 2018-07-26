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Первый российский ЗРК С-400 передан Китаю
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Первый российский ЗРК С-400 передан Китаю 

Национальная Служба Новостей 53 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Первый российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» передан Китаю и в ближайшем будущем поступит на вооружение национальной армии. Военные эксперты закончили обследование и изучение ЗРК.
Как напоминает издание «Свободная пресса», Китай решил приобрести два «Триумфа». Соответствующее соглашение было подписано еще в 2014 году. При этом Пекин стал первым иностранным покупателем С-400.
Ранее американский Конгресс решил приостановить поставки Турции F-35 из-за намерения президента страны Реджепа Таипа Эрдогана купить у России С-400.
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