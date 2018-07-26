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Новосибирцам провели газ, но они не спешат разбирать печи
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Новосибирцам провели газ, но они не спешат разбирать печи 

АиФ-Новосибирск 57 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Глава Новосибирской области Андрей Травников открыл газораспределительную станцию в селе Мочище. Станцию построили на средства Программы газификации НСО. Запуск этого объекта позволит значительно повысить качество жизни местных селян. «Главное — в доме будет чистота», — радуется Любовь Винникова.
Новая газораспределительная станция позволит обеспечить голубым топливом больше 500 индивидуальных домовладений, местную котельную, школы, детские сады и учреждения культуры.
Однако жители Мочища не спешат разбирать печи. По их словам, газификация индивидуального жилого дома — дело очень затратное и хлопотное: потратить надо больше 100 тыс. руб, а чтобы оформить документы — пять раз сходить по инстанциям.
Андрей Травников поручил навести порядок в работе с гражданами и призвал селян сигнализировать о подобных случаях: «Такого быть не должно. Стоимость подключения регламентируется государством. А оформление документов нужно организовывать в режиме „одного окна“.
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