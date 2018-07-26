27 и 28 июля в Кургане пройдут массовые плановые отключения воды

Плановое отключение холодного водоснабжения 27-28 июля планирует провести АО «Водный союз» у потребителей в центральной части города Кургана

Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании, для замены запорной арматуры и врезок водопровода по адресу: ул. Гоголя, 60 с 9-00 27 июля до 8-00 28 июля без холодного водоснабжения: — ул. Гоголя, 58, 68, 70, 72, 74, 72к1, 76, 78, 78/1, 80, 87, 87б, 103, 103а, 103б, 105, 107, 107а (Школа №38), 109, 109а; — ул. Ленина, 6, 14, 17, 19, 21, 21 ст1, 23а, 24, 26, 28, 30а, 30, 32. — ул. К. Маркса, 52 (Гимназия №32), 58 (ресторан «Палермо»), 58/1, 58б, 60, 87, 95, 97б. — ул. М. Горького, 79 (Гимназия №32), 95, 107. — ул. Комсомольская, 30, 37, 39. — ул. Урицкого, 28, 74, 77, 79, 79/1. — ул. Пичугина, 36 (Гимназия № 31), 37, 38. — Теплопункт № 19 (К. Маркса 60а).

С 9-00 27 июля до 21-00 28 июля без холодного водоснабжения останутся потребители по адресам: — ул. Гоголя, 60, 61, 62, 64, 66, 66а, 72к1, 76, 78, 78/1, 80, 87, 87б, 103, 103а, 103б, 105, 107, 107а (Школа №38), 109, 109а. — ул. Ленина, 34, 36. — ул. Пушкина № 120 — Теплопункты № 8 (Гоголя №103б), 12.

АО «Водный союз» потребителей просит сделать необходимый запас воды.