Ещё
27 и 28 июля в Кургане пройдут массовые плановые отключения воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

27 и 28 июля в Кургане пройдут массовые плановые отключения воды 

Уральский меридиан 57 минут назад
Плановое отключение холодного водоснабжения 27-28 июля планирует провести АО «Водный союз» у потребителей в центральной части города Кургана.
Как сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании, для замены запорной арматуры и врезок водопровода по адресу: ул. Гоголя, 60 с 9-00 27 июля до 8-00 28 июля без холодного водоснабжения: — ул. Гоголя, 58, 68, 70, 72, 74, 72к1, 76, 78, 78/1, 80, 87, 87б, 103, 103а, 103б, 105, 107, 107а (Школа №38), 109, 109а; — ул. Ленина, 6, 14, 17, 19, 21, 21 ст1, 23а, 24, 26, 28, 30а, 30, 32. — ул. К. Маркса, 52 (Гимназия №32), 58 (ресторан «Палермо»), 58/1, 58б, 60, 87, 95, 97б. — ул. М. Горького, 79 (Гимназия №32), 95, 107. — ул. Комсомольская, 30, 37, 39. — ул. Урицкого, 28, 74, 77, 79, 79/1. — ул. Пичугина, 36 (Гимназия № 31), 37, 38. — Теплопункт № 19 (К. Маркса 60а).
С 9-00 27 июля до 21-00 28 июля без холодного водоснабжения останутся потребители по адресам: — ул. Гоголя, 60, 61, 62, 64, 66, 66а, 72к1, 76, 78, 78/1, 80, 87, 87б, 103, 103а, 103б, 105, 107, 107а (Школа №38), 109, 109а. — ул. Ленина, 34, 36. — ул. Пушкина № 120 — Теплопункты № 8 (Гоголя №103б), 12.
АО «Водный союз» потребителей просит сделать необходимый запас воды.
Уральский меридиан: последние новости
Крымская ловушка для туристов. Краснодар «поднимут» на сваи «Хор Турецкого» даст концерт на День города в Тюмени Курган – воздушные ворота престижных авиационных маршрутов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип392
Российских дачников ждет неприятный сюрприз124
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями12
Оружию «Судного дня» нашли ответ160
Москва ответила США на крымскую провокацию504
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение