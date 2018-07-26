В Ульяновске на глазах у спасателей утонул мужчина

Очередная трагедия на воде разыгралась накануне в Ульяновске . Около 18 часов спасатели, дежурившие на котловане в районе поселка Борьба Железнодорожного района, заметили, как мужчина, находившийся навеселе, прыгнул в воду в необорудованном для купания месте. Женщина, отдыхавшая вместе с ним, пыталась остановить молодого человека, но тот ее ударил и полез в водоем.

В пяти метрах от границы зоны ответственности спасателей, где выставлены аншлаги о запрете купания и буйки, он ушёл под воду и больше на поверхности не появлялся. Спасатели, надев ласты и маски с дыхательными трубками, пытались найти мужчину, но безрезультатно. Глубина на месте происшествия составляла около пяти — шести метров, поэтому к поискам подключили водолазов. Через 40 минут тело утонувшего было поднято на поверхность. О погибшем известно, что он 1985 года рождения и проживал на улице Локомотивной.