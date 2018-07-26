Президент Киргизии пригласил гражданские организации к сотрудничеству

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал гражданские организации стать союзниками и помочь властям в борьбе с коррупцией, проведении реформ и укреплении государства. Об этом он заявил на встрече с представителями некоммерческих структур.

Как полагает глава Киргизии, власти и наиболее влиятельные в обществе гражданские организации не должны находиться по разные стороны баррикад, как неоднократно случалось в новейшей истории республики.

— Где бы ни работал человек — в неправительственном секторе или госструктуре, цель должна быть одна — развитие государства, улучшение жизни народа, труд на благо страны, — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. — У всех нас одна миссия — развитие Киргизстана, укрепление независимости, свободы, демократических ценностей, согласия. Как говорил великий писатель Чингиз Айтматов : «Мы все в одной лодке». Наша лодка — Киргизстан.

По словам главы республики, ему бы хотелось, чтобы представители гражданского общества проявляли активность не только в политических вопросах, но и в решении других проблем страны. «Общенациональное согласие — наш главный приоритет», — признался Сооронбай Жээнбеков и добавил, что особой поддержки требует борьба с коррупцией.

— Это не должно превращаться в компанейщину, — заявил президент Киргизии. — Я хочу видеть в гражданском обществе основного партнера по борьбе с коррупцией. Тем более, что подобную работу невозможно успешно выполнять лишь силами соответствующих государственных органов. Нужно содействие гражданского сектора, необходима совместная работа.