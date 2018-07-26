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Президент Киргизии пригласил гражданские организации к сотрудничеству
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Президент Киргизии пригласил гражданские организации к сотрудничеству 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал гражданские организации стать союзниками и помочь властям в борьбе с коррупцией, проведении реформ и укреплении государства. Об этом он заявил на встрече с представителями некоммерческих структур.
Как полагает глава Киргизии, власти и наиболее влиятельные в обществе гражданские организации не должны находиться по разные стороны баррикад, как неоднократно случалось в новейшей истории республики.
— Где бы ни работал человек — в неправительственном секторе или госструктуре, цель должна быть одна — развитие государства, улучшение жизни народа, труд на благо страны, — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. — У всех нас одна миссия — развитие Киргизстана, укрепление независимости, свободы, демократических ценностей, согласия. Как говорил великий писатель Чингиз Айтматов: «Мы все в одной лодке». Наша лодка — Киргизстан.
По словам главы республики, ему бы хотелось, чтобы представители гражданского общества проявляли активность не только в политических вопросах, но и в решении других проблем страны. «Общенациональное согласие — наш главный приоритет», — признался Сооронбай Жээнбеков и добавил, что особой поддержки требует борьба с коррупцией.
— Это не должно превращаться в компанейщину, — заявил президент Киргизии. — Я хочу видеть в гражданском обществе основного партнера по борьбе с коррупцией. Тем более, что подобную работу невозможно успешно выполнять лишь силами соответствующих государственных органов. Нужно содействие гражданского сектора, необходима совместная работа.
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