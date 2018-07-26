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В Правительстве предложили уголовно наказывать работодателей, увольняющих сотрудников предпенсионного возраста
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В Правительстве предложили уголовно наказывать работодателей, увольняющих сотрудников предпенсионного возраста 

САРАТОВ24 56 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Министерство труда России подготовило проект по усилению защиты работников, которым до выхода на пенсию остается несколько лет. Одна из возможных мер — ужесточение ответственности, вплоть до уголовной, руководства организации за увольнения такой категории людей без мотивированных причин.
Кроме того, проектом плана предлагается повысить размер пособия по безработице для предпенсионных граждан, а также проводить их переобучение и переподготовку.
Сам план будет представлен до конца июля членам Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители профсоюзов и работодателей.
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