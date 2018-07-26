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И. о. главы Ставропольского района избран Михаил Шевчук
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И. о. главы Ставропольского района избран Михаил Шевчук 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, глава Ставропольского района Валерий Анисимов ушел в отставку вечером 25 июля. Такое решение он принял после завершения в сельском поселении Нижнее Санчелеево совещания под председательством главы региона Дмитрия Азарова.
Поводом для совещания в сельском поселении стали многочисленные обращения жителей на имя Дмитрия Азарова. Из них, по словам главы региона, стало понятно, что в районе накопилось множество проблем, которые требуют немедленного разрешения. Причина недовольства кроется, в первую очередь, в отсутствии взаимопонимания между властью и гражданами.
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