И. о. главы Ставропольского района избран Михаил Шевчук

Напомним, глава Ставропольского района Валерий Анисимов ушел в отставку вечером 25 июля. Такое решение он принял после завершения в сельском поселении Нижнее Санчелеево совещания под председательством главы региона Дмитрия Азарова

Поводом для совещания в сельском поселении стали многочисленные обращения жителей на имя Дмитрия Азарова. Из них, по словам главы региона, стало понятно, что в районе накопилось множество проблем, которые требуют немедленного разрешения. Причина недовольства кроется, в первую очередь, в отсутствии взаимопонимания между властью и гражданами.