Дмитрий Азаров оценил ход реализации проекта по формированию комфортной среды в Ставропольском районе 

В ходе голосования по выбору общественных пространств для благоустройства жители района выбрали 21 объект в сельских поселениях. Более 73% жителей Нижнего Санчелеево высказались за преображение парковой зоны, где установлен монумент Славы Героям Великой Отечественной войны. По их желанию в парковой зоне до 1 сентября должны появится детская и спортивная площадки, освещение, тротуарные дорожки, скамейки для отдыха и цветники.
После знакомства с проектом, Дмитрий Азаров высказал мнение, что спортивная площадка рядом со стелой памяти не совсем уместна и предложил вместе с жителями поселения выбрать другое удобное место для ее размещения. Около мемориала более логично размещение площадки для проведения торжественных мероприятий, в том числе, для учащихся нижне-санчилеевской школы им. Героя Советского Союза И. Д. Бузыцкова.