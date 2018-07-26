Дмитрий Азаров оценил ход реализации проекта по формированию комфортной среды в Ставропольском районе

В ходе голосования по выбору общественных пространств для благоустройства жители района выбрали 21 объект в сельских поселениях. Более 73% жителей Нижнего Санчелеево высказались за преображение парковой зоны, где установлен монумент Славы Героям Великой Отечественной войны. По их желанию в парковой зоне до 1 сентября должны появится детская и спортивная площадки, освещение, тротуарные дорожки, скамейки для отдыха и цветники.