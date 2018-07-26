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В Михайловке обнаружили тысячи бутылок с приготовленным на продажу поддельным алкоголем
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В Михайловке обнаружили тысячи бутылок с приготовленным на продажу поддельным алкоголем 

ria34.ru 1 час назад
Как сообщает РИА34, паленую водку и коньяк разных марок доставили в регион из Ростовской области.
— Обнаружен склад немаркированной и маркированной поддельными акцизными марками алкогольной продукции: всего 4340 бутылок с этикетками известных марок водки и коньяка, — пояснили в региональном Главке полиции. — Задержаны шестеро жителей Ростовской области.
Установлено, что подозреваемые изготавливали алкогольную продукцию на территории заброшенной птицефабрики в Обливском районе. Чтобы получилась водка, дельцы смешивали родниковую воду с медицинским спиртом. А при изготовлении коньяка в спиртовой состав добавляли различные красители.
— Готовая продукция поставлялась на продажу в соседние регионы, в том числе и в Волгоградскую область, — отмечают оперативники. — При обыске в цехе найдены более 4,5 тысяч бутылок алкогольной продукции, коробки, акцизные марки, этикетки, фурнитура, стеклотара и прочее оборудование для изготовления подделок.
Сейчас экспертам предстоит установить подлинность акцизных марок и соответствие спиртосодержащей жидкости требованиям межгосударственных стандартов.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», а также «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
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