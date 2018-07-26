В Михайловке обнаружили тысячи бутылок с приготовленным на продажу поддельным алкоголем

Как сообщает РИА34, паленую водку и коньяк разных марок доставили в регион из Ростовской области

— Обнаружен склад немаркированной и маркированной поддельными акцизными марками алкогольной продукции: всего 4340 бутылок с этикетками известных марок водки и коньяка, — пояснили в региональном Главке полиции. — Задержаны шестеро жителей Ростовской области.

Установлено, что подозреваемые изготавливали алкогольную продукцию на территории заброшенной птицефабрики в Обливском районе. Чтобы получилась водка, дельцы смешивали родниковую воду с медицинским спиртом. А при изготовлении коньяка в спиртовой состав добавляли различные красители.

— Готовая продукция поставлялась на продажу в соседние регионы, в том числе и в Волгоградскую область , — отмечают оперативники. — При обыске в цехе найдены более 4,5 тысяч бутылок алкогольной продукции, коробки, акцизные марки, этикетки, фурнитура, стеклотара и прочее оборудование для изготовления подделок.

Сейчас экспертам предстоит установить подлинность акцизных марок и соответствие спиртосодержащей жидкости требованиям межгосударственных стандартов.