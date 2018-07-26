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Фото дня. «Доброе утро, Нижний!»
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Фото дня. «Доброе утро, Нижний!» 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
«Доброе утро, Нижний!», — подписал свои снимки автор.
А как солнце встает над Нижним Новгородом зимой, можно вспомнить здесь.
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