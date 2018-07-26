Свердловские медики «заблудились» в муниципальных закупках

Прокуратура оштрафовала ведущего бухгалтера екатеринбургского МБУ «Центральная городская больница №7» на 70 тысяч рублей за нарушения законодательства в сфере госзакупок. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, учреждение пропустило сроки размещения информации и документов в единой информационной системе, а также плохо подготовило бумаги и сократило время подачи заявок на конкурс.

Ведущий бухгалтер учреждения получил штраф за нарушение порядка ведения реестра контрактов и осуществления закупок для муниципальных нужд. Кроме того, юрисконсульт, ведущий бухгалтер и заместитель главного бухгалтера МБУ получили выговоры.

Стоит отметить, что нарушения были обнаружены также у МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр». Там допустили неточности в оформлении бумаг при закупке питьевой воды: не указали, что организации инвалидов обладают преимуществом в отношении предлагаемой ими цены контракта. Кроме того, в учреждении закупили лишь 11,9% услуг у малого бизнеса и социально-ориентированных НКО при норме в 15% годового объема.

В результате главврача перинатального центра оштрафовали на 28 тысяч рублей, а несколько его подчиненных получили выговоры.