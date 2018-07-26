Ещё
Свердловские медики «заблудились» в муниципальных закупках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свердловские медики «заблудились» в муниципальных закупках 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Прокуратура оштрафовала ведущего бухгалтера екатеринбургского МБУ «Центральная городская больница №7» на 70 тысяч рублей за нарушения законодательства в сфере госзакупок. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, учреждение пропустило сроки размещения информации и документов в единой информационной системе, а также плохо подготовило бумаги и сократило время подачи заявок на конкурс.
Ведущий бухгалтер учреждения получил штраф за нарушение порядка ведения реестра контрактов и осуществления закупок для муниципальных нужд. Кроме того, юрисконсульт, ведущий бухгалтер и заместитель главного бухгалтера МБУ получили выговоры.
Стоит отметить, что нарушения были обнаружены также у МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр». Там допустили неточности в оформлении бумаг при закупке питьевой воды: не указали, что организации инвалидов обладают преимуществом в отношении предлагаемой ими цены контракта. Кроме того, в учреждении закупили лишь 11,9% услуг у малого бизнеса и социально-ориентированных НКО при норме в 15% годового объема.
В результате главврача перинатального центра оштрафовали на 28 тысяч рублей, а несколько его подчиненных получили выговоры.
Уралинформбюро: последние новости
Опубликовано видео крушения самолета в Подмосковье На Алтае школьница с улыбкой зарубила и расчленила котенка Избиение екатеринбургского политолога вылилось в "уголовку"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип392
Российских дачников ждет неприятный сюрприз124
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями12
Оружию «Судного дня» нашли ответ160
Москва ответила США на крымскую провокацию504
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение