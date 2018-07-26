Ферму на 200 голов дойного стада построят в Чехове в 2018 году

Новая ферма на 200 голов дойного стада будет построена на территории подмосковного Чехова в 2018 году, муниципалитет также выделяет 200 тысяч рублей на приобретение фермерами крупного рогатого скота в рамках спецпрограммы, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Марина Кононова.

«Фермерским хозяйством Гасанова в 2018 году запланировано строительство молочно-товарной фермы на 200 коров», — сказала Кононова.

Она добавила, что в данный момент на территории округа реконструируется еще одна молочная ферма.

«В настоящее время фермерским хозяйством Пенчалова для размещения 50 коров реконструируется молочно-товарная ферма в деревне Алферово», — отметила Кононова.

По словам главы городского округа, муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции в городском округе Чехов» предусмотрены денежные средства в размере 200 тысяч рублей на приобретение фермерами крупного рогатого скота.