Ещё
Ферму на 200 голов дойного стада построят в Чехове в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ферму на 200 голов дойного стада построят в Чехове в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Новая ферма на 200 голов дойного стада будет построена на территории подмосковного Чехова в 2018 году, муниципалитет также выделяет 200 тысяч рублей на приобретение фермерами крупного рогатого скота в рамках спецпрограммы, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Марина Кононова.
«Фермерским хозяйством Гасанова в 2018 году запланировано строительство молочно-товарной фермы на 200 коров», — сказала Кононова.
Она добавила, что в данный момент на территории округа реконструируется еще одна молочная ферма.
«В настоящее время фермерским хозяйством Пенчалова для размещения 50 коров реконструируется молочно-товарная ферма в деревне Алферово», — отметила Кононова.
По словам главы городского округа, муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции в городском округе Чехов» предусмотрены денежные средства в размере 200 тысяч рублей на приобретение фермерами крупного рогатого скота.
В Подмосковье в период с января по май 2018 года почти на 2% выросло производство молока, всего в 2018-м планируется произвести 682 тысячи тонн молока. Надои молока за тот же период увеличились на 3,9%.
РИАМО: последние новости
Первые белые и лисички: где пошли грибы в Подмосковье летом 2018 Должников по ипотеке могут освободить от уплаты исполнительского сбора Сотрудник «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип392
Российских дачников ждет неприятный сюрприз124
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями12
Оружию «Судного дня» нашли ответ160
Москва ответила США на крымскую провокацию504
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение