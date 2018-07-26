В Самаре улицу Стара-Загору отремонтируют к 1 августа

Строители укладывают верхний слой асфальта

Дорожные рабочие областной столицы приведут в порядок 1,1 км улицы Стара-Загоры. Речь идет об участке от Ташкентской до Алма-Атинской. Об этом сообщили в мэрии Самары.

Дорогу не ремонтировали около 4 лет. За это время она сильно износилась. На асфальте появились трещины и колейность. Также местные жители пожаловались на просевшие люки.

— Сейчас почти со всего участка сняли верхний слой асфальта. Строители заливают проезжую часть битумной эмульсией и укладывают новый слой высокопрочного покрытия толщиной 5 сантиметров. Каждую ночь подрядчик использует около 1,3 тонны смеси, — сообщили в самарской мэрии.

Всего на объекте задействовали 15 большегрузных машин, 5 катков и 1 асфальтоукладчик.

Так как Стара-Загора является оживленной улицей, то движение по ней на время ремонта перекрывают частично. На проезжей части организовали реверсивное движение, поэтому автомобилисты могут проехать в любом направлении. Строители хотят закончить работы на аварийном участке в среду, 1 августа.

Также в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» подрядчик ремонтирует улицу Лукачева и проспект Кирова, там приступили к фрезерованию. А на Елизарова специалисты занимаются укладкой верхнего слоя покрытия.

В ближайшие дни подрядчик приступит к ремонту Гаражного проезда, улиц Лесной, Никитинской и Подшипниковой. Их общая протяженность — около 15 километров.

Всего с начала года рабочие привели в порядок 56% улиц Самары , которые вошли в федеральный проект. В городе отремонтировали 30 километров дорожного полотна на 24 аварийных участках:

на проспекте Карла-Маркса — от 3-го проезда до Гагарина; на улице Ново-Вокзальной — от Солнечной до Московского шоссе и от Московского шоссе до Победы; на улице Буянова — от переулка Гончарова до Маяковского и от Чкалова до сквера Мичурина; на улице Кабельной — от Заводского шоссе до Ветлянской; на проспекте Карла Маркса — от Авроры до Врубеля; на улице Стара-Загоре — от Советской Армии до Гастелло; на улице Чернореченской — от Киевской до Клинической; на проспекте Карла Маркса — от XXII Партсъезда до Советской Армии;в Саратовском переулке — от Пугачевского тракта до Хасановской; на Новокуйбышевском шоссе — от Уральской до Пугачевского тракта; на проспекте Карла Маркса — от Ракитовского шоссе до Алма-Атинской; на проспекте Карла Маркса — от Алма-Атинской до Ташкентской; на проспекте Карла Маркса — от Ташкентской до проспекта Кирова; на улице Солнечной — от XXII Партсъезда до Ново-Вокзальной; на улице Сергея Лазо — от Вертолетной площадки до Волжского шоссе; на улице Литвинова — от Макаренко до Земеца; на улице Симферопольской — от Красноглинского шоссе до Крайней; на улице Макаренко — от Литвинова до Транзитной; на улице Пугачевской — от Енисейской до Победы;в Ташкентском переулке — от проспекта Карла Маркса до Ставропольской и от Юных Пионеров до Енисейской; на улице Свободы — от Елизарова до Севастопольской.