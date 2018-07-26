Ещё
Судоверфь «Звезда» может получить зарубежные заказы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Судоверфь «Звезда» может получить зарубежные заказы 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Судостроительный завод «Звезда» в Приморском крае планирует сотрудничать с иностранным судовладельцами. Руководство предприятия заявило о выходе на международное судостроение и начало конкуренции с азиатскими и европейскими судостроительными компаниями.
«Пока мы получаем заказы только внутри России. Перспективы выхода на иностранные рынки есть, сейчас прорабатываются вопросы с иностранными судовладельцами», — сказал генеральный директор предприятия Сергей Целуйко.
Сегодня в портфеле заказов судоверфи «Звезда» свыше 25 судов. Это танкера типа «Афрамакс», арктические челноки, суда снабжения, мелкосидящий ледокол. Спуск на воду и сдача заказчику первого заказа — многофункционального судна снабжения ледового класса — запланирован на 2019 год. Также ведется работа по заключению порядка 15 контрактов, среди которых танкер-челнок ледового класса, суда снабжения, суда-газовозы, суда вспомогательного флота.
Судостроительный комплекс «Звезда» строят по поручению президента Владимира Путина с 2009 года. Проект реализует консорциум компаний «Роснефти», «Роснефтегаза и »Газпромбанка».
Завод будет производить морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Инвестиции в проект составят около 145,5 млрд рублей.
Дальний Восток: последние новости
В Амурской области из-за циклона объявили режим ЧС Закон о сельских старостах приняли в Приморье Трутнев предложил сохранить выравнивание энерготарифа на Дальнем Востоке до 2028 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип392
Российских дачников ждет неприятный сюрприз124
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями12
Оружию «Судного дня» нашли ответ160
Москва ответила США на крымскую провокацию504
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение