Судоверфь «Звезда» может получить зарубежные заказы

Судостроительный завод «Звезда» Приморском крае планирует сотрудничать с иностранным судовладельцами. Руководство предприятия заявило о выходе на международное судостроение и начало конкуренции с азиатскими и европейскими судостроительными компаниями.

«Пока мы получаем заказы только внутри России . Перспективы выхода на иностранные рынки есть, сейчас прорабатываются вопросы с иностранными судовладельцами», — сказал генеральный директор предприятия Сергей Целуйко.

Сегодня в портфеле заказов судоверфи «Звезда» свыше 25 судов. Это танкера типа «Афрамакс», арктические челноки, суда снабжения, мелкосидящий ледокол. Спуск на воду и сдача заказчику первого заказа — многофункционального судна снабжения ледового класса — запланирован на 2019 год. Также ведется работа по заключению порядка 15 контрактов, среди которых танкер-челнок ледового класса, суда снабжения, суда-газовозы, суда вспомогательного флота.

Завод будет производить морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Инвестиции в проект составят около 145,5 млрд рублей.