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Ямальцев научат помогать людям
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Ямальцев научат помогать людям 

Красный Север 54 минуты назад
Фото: ГТРК "Ямал"
На Ямале появятся медицинские волонтеры. Ими могут стать северяне, желающие добровольно оказывать безвозмездную помощь в сфере здравоохранения, независимо от возраста, уровня образования и социального статуса.
Ресурсный центр добровольчества в сфере здравоохранения уже начал работу на базе Центра медицинской профилактики ЯНАО. Он будет заниматься развитием медицинского волонтерства на территории автономии и координационно-методическим обеспечением добровольческой деятельности в сфере здравоохранения.
По словам Сергея Токарева, главного врача окружного Центра медицинской профилактики, многие хотят реализовать свою идею помощи людям, но не знают к кому обратиться. А в ресурсном центре можно будет получить всю необходимую информацию и поддержку.
— … Мы уверены, что добровольцы принесут пользу обществу, получат новый опыт и огромное удовольствие от своих добрых дел, — сказал Сергей Токарев.
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