Ямальцев научат помогать людям

На Ямале появятся медицинские волонтеры. Ими могут стать северяне, желающие добровольно оказывать безвозмездную помощь в сфере здравоохранения, независимо от возраста, уровня образования и социального статуса.

Ресурсный центр добровольчества в сфере здравоохранения уже начал работу на базе Центра медицинской профилактики ЯНАО . Он будет заниматься развитием медицинского волонтерства на территории автономии и координационно-методическим обеспечением добровольческой деятельности в сфере здравоохранения.

По словам Сергея Токарева, главного врача окружного Центра медицинской профилактики, многие хотят реализовать свою идею помощи людям, но не знают к кому обратиться. А в ресурсном центре можно будет получить всю необходимую информацию и поддержку.