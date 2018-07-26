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Центр для развития медицинского волонтерства открылся на Ямале
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Центр для развития медицинского волонтерства открылся на Ямале 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Ресурсный центр добровольчества в сфере здравоохранения открылся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на базе регионального Центра медицинской профилактики. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"В автономном округе на базе регионального Центра медицинской профилактики начал работу ресурсный центр добровольчества в сфере здравоохранения. Медицинскими волонтерами могут стать все желающие независимо от возраста, уровня образования и социального статуса", — говорится в сообщении.
По данным властей, институт волонтерства и добровольчества становится на Ямале все более популярным — в регионе действуют более 5 тыс. волонтеров и порядка 170 добровольческих объединений. В частности, члены существующего в регионе движения «Волонтеры Арктики», созданного в 2012 году, принимали участие в экологических мероприятиях на острове Белый в Карском море до 2016 года, а с 2017 года они начали работать на острове Вилькицкого, который также относится к территории округа.
"В июле правительством ЯНАО инициировано включение округа в перечень пилотных субъектов по внедрению Стандарта развития волонтерства в регионах, разработанного Агентством стратегических инициатив. Одной из первых задач формирующегося координационного совета станет разработка и утверждение регионального плана по развитию и поддержке добровольчества в автономном округе", — пояснили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в региональный стандарт по развитию волонтерства входят принятие регламента взаимодействия региональных органов государственной власти с социально ориентированными некоммерческими и добровольческими организациями, назначение ответственного лица за развитие волонтерства в регионе не ниже заместителя главы субъекта РФ, создание совета по вопросам добровольчества при главе субъекта РФ.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Года добровольца (волонтера) в 2018 году.
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